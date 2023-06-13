Путин ответил, будет ли проводиться новая мобилизация в России

Президент России Владимир Путин встретился с российскими журналистами и ответил на вопросы. Одно из них касалось возможности проведения еще одной мобилизации в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время разговора с представителями СМИ Путин сказал, что слышал об информации о новой мобилизации, которая должна привлечь 1-2 млн. человек. Однако, по словам российского президента, это зависит от целей войны. Владимир Путин заявил, что российские войска захватили значительную часть Украины, назвав эти территории "Новороссией", поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет.

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Российский президент отметил, что другой причиной, почему мобилизацию не будут проводить это новая работа Минобороны. Российское ведомство с января 2023 начало активно агитировать и привлекать граждан РФ на контракт.



По словам Путина, на данный момент военные силы РФ смогли подписать контракты с более чем 150 тыс. человек, а вместе с российскими добровольцами эта цифра вырастает до 156 тыс. Кроме того, Путин добавил, что на прошлой неделе на контракт стало 9,5 тыс. россиян.

Напомним, что в сентябре Россия объявила частичную мобилизацию и пыталась привлечь в военные силы РФ 300 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин цинично обвинил Украину в атаках по гражданским объектам в России. Президент РФ сказал, что не понимает, почему производятся атаки по гражданской инфраструктуре. Однако на следующий день российская армия ударила по жилому дому в Кривом Роге, где погибли более 10 человек.

Также "Комментарии" писали о российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая обнародовала свои четыре пункта для окончания войны в Украине.