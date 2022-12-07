Путин ответил, будет ли в России вторая волна мобилизации (ВИДЕО)

Глава Кремля 7 декабря, во время заседания совета по правам человека, отреагировал на информацию о второй волне мобилизации в России. По словам Путина, в этом сегодня нет никакой нужды. Об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла – и потребности для государства, и министерства обороны в этом сегодня нет ни какой", — сказал Путин.

По словам Путина, на войну в Украину отправили уже 150 тысяч мобилизованных россиян. Остальные остались в боевом резерве.

"Из 300 тыс. мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне спецоперации, из них 77 тыс. в боевых подразделениях, а остальные – на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тыс. все еще на полигонах и в учебных центрах – это так называемый боевой резерв", – заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, решится ли Путина на вторую волну мобилизации в РФ . В Кремле понимают, что большинство россиян по-прежнему поддерживают войну в Украине, и это развязывает руки властям для запуска второй волны мобилизации. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские власти, несмотря на официальные возражения, предположительно, готовятся ко второй волне мобилизации. Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отмечает, что никаких особых успехов с начала мобилизации российская армия и ее прокси не смогли продемонстрировать. Продвижение в районе Бахмута, где противник положил тысячи своих солдат, составило считанные километры. Поэтому, констатирует он, вопрос второй волны мобилизации в РФ витает в воздухе. И, вероятнее всего, Кремль на это пойдет.

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