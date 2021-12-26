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Путин ответил, что будет делать, если НАТО не даст гарантий безопасности

В Кремле заявили, что будут прислушиваться к советам военных экспертов, если НАТО не даст гарантий

сегодня, 16:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что в случае неудовлетворительного результата переговоров со Штатами в январе он прислушается к советам военных экспертов. Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Путин ответил, что будет делать, если НАТО не даст гарантий безопасности

О чем договорятся Россия и США, фото из открытых источников

В эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин" глава государства заявил, что военно-технический ответ России может быть разным. Однако лидер страны подчеркнул, что будет стремиться не к прекращению дипломатических переговоров с Западом, а именно к достижению договоренностей и закреплению гарантий, которые должно предоставить НАТО России, юридически, в рамках тех документов, которые они предложили подписать властям США.

Известно, что предварительно запланировано провести переговоры лидеров России с США с участием руководства НАТО 12 января. Во время встречи РФ надеется получить четкие ответы на требования, которые она ранее выдвигала о не продвижении НАТО на восток.

Политологи считают, что Запад должен выдвигать встречные требования Путину по освобождению украинских территорий. Кроме того, в отношениях между Россией и Штатами появился третий участник, и США будут идти на уступки Путину из-за укрепления нового игрока на геополитической арене мира.

Как сообщал портал "Комментарии", в США рассматривают несколько вариантов помощи Украине в случае вторжения России. Среди них предоставление разведданных, военной техники, вертолетов и специалистов по борьбе против кибератак. Если российские войска начнут передвигаться для пересечения украинской границы, то Пентагон может начать предоставлять правительству Украины данные о продвижении войск соседа в режиме реального времени.

Также мы писали, что в Кремле заявили о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе при определенных условиях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина. По словам спикера Путина, Кремль беспокоят маневры США и союзников у российских границ.



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Источник: https://tvrain.ru/news/pri_otkaze_ssha_ot_predlozhenij_rossii_po_bezopasnosti_putin_posleduet_sovetam_voennyh_ekspertov-544757/
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