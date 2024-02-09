Путин ответил, достигла ли Россия своих целей в войне против Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия все еще "не достигла целей" в войне против Украины, а также фактически признал, что РФ фактически начала войну против Украины не в 2022, а еще в 2014 году и не было никакого "народа Донбасса", который ведет войну против украинской власти. Как передает портал "Комментарии", такие заявление Путин озвучил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Говоря о войне против Украины, Владимир Путин сказал, что Россия пока "не достигла целей СВО", в частности одна из них – это денацификация, которая предусматривает "запрет всевозможных неонацистских движений".

Также российский диктатор заявил, что это якобы "Украина начала войну, а цель России – прекратить ее". По мнению Путина, именно Киев начал войну в 2014-м году и сейчас Москва для себя стойко решила добиться, чтобы эта вона была прекращена.

Также хозяин Кремля повторил традиционный тезис о том, что "Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями", которые якобы никто не собирался выполнять.

Революцию Достоинства российский диктатор назвал "госпереворотом", который стал "политической ошибкой ЦРУ" и с чем Кремль не мог согласиться.

Стоит отметить, что немалое количество времени Владимир Путин рассказывал Карлсону свою версию истории Украины. То, что в пропагандистских СМИ РФ назвали "исторической справкой", длилось 25 минут.

Стоит отметить, ранее в Белом доме заявили, что считают интервью скандального американского медийщика Такера Карлсона с российским диктатором Владимиром Путиным просто ненужным. Такое заявление во время брифинга сделал координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



