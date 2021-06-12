Путин ответил на вопрос, является ли он убийцей

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Вечканова Елена
Вопрос насчет
того, является ли убийцей российский лидер Владимир Путин, стал весьма
популярен после утвердительного ответа Джозефа Байдена. Как информирует BBC Украина, американские журналисты с телеканала NBC
News попытались выведать, как же на
этот тезис реагирует лично Путин.
Путин рассказал, является ли он убийцей. Фото из открытых источников
Во время интервью
корреспондент поинтересовался у главы РФ, является ли "господин президент" взаправду
убийцей. Как сообщается, в первую очередь ответом послужил смех Путина. После
этого политик попытался объяснить, что за свою работу он постоянно подвергался
критике из-за различных поводов и слышал тысячи колких фраз.
Также Путин
отметил, что любые нелестные выражения со стороны иностранных коллег, в
принципе, являются нормой для внешней политики. Все потому, что даже при
сотрудничестве правительства разных стран являются соперниками. И подобный подход
к работе является весьма стабильным, ведь политики — не "вечные" друзья или молодожены.
По словам
Владимира Путина, за время нескольких каденций в его адрес прилетали десятки
обвинений в смертях различных людей. Особо "богатым" периодом на подобные фразы
политик считает борьбу с террористами на территории Северного Кавказа.
Однако российский
президент утверждает, что для него изначально самым важным является
благополучие россиян и российского государства.
На попытку
журналистов привести конкретные примеры погибших критиков Путина (застреленные
Борис Немцов и Анна Политковская, отравленный Александр Литвиненко, скончавшийся
от черепно-мозговой травмы Михаил Лесин) политик отреагировал весьма неожиданно.
Несмотря на вполне
корректную формулировку, подобные предположения Путин считает настоящим
словесным расстройством желудком (отсылка к простонародной фразе "словесный
понос" — ред.). Президент РФ подчеркнул, что упомянутые личности ушли из жизни
в разных местах и по разным причинам, а он не имеет к этому отношения.
Интересно, что
смерть экс-работника своей же администрации Михаила Лесина Владимир Путин и
вовсе попытался повесить на Штаты. Американским же журналистам политик сказал,
что это у них следует спрашивать, как мог погибнуть россиянин на территории их
страны. Свое же отношение к Лесину Путин назвал "хорошим".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, стоит ли, по мнению экспертов, ожидать подвижек в плане войны на Донбассе после встречи Байдена и Путина в Женеве. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как выглядит первая страница журнала Time, посвященного предстоящей беседе американского и российского президентов.
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