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Путин ответил на вопрос, является ли он убийцей

Президент России заявил, что за период его правления его десятки раз обвиняли в чужих убийствах

12 июня 2021, 19:26
Автор:

Вечканова Елена

Вопрос насчет того, является ли убийцей российский лидер Владимир Путин, стал весьма популярен после утвердительного ответа Джозефа Байдена. Как информирует BBC Украина, американские журналисты с телеканала NBC News попытались выведать, как же на этот тезис реагирует лично Путин.

Путин ответил на вопрос, является ли он убийцей

Путин рассказал, является ли он убийцей. Фото из открытых источников

Во время интервью корреспондент поинтересовался у главы РФ, является ли "господин президент" взаправду убийцей. Как сообщается, в первую очередь ответом послужил смех Путина. После этого политик попытался объяснить, что за свою работу он постоянно подвергался критике из-за различных поводов и слышал тысячи колких фраз.

Также Путин отметил, что любые нелестные выражения со стороны иностранных коллег, в принципе, являются нормой для внешней политики. Все потому, что даже при сотрудничестве правительства разных стран являются соперниками. И подобный подход к работе является весьма стабильным, ведь политики — не "вечные" друзья или молодожены.

По словам Владимира Путина, за время нескольких каденций в его адрес прилетали десятки обвинений в смертях различных людей. Особо "богатым" периодом на подобные фразы политик считает борьбу с террористами на территории Северного Кавказа.

Однако российский президент утверждает, что для него изначально самым важным является благополучие россиян и российского государства.

На попытку журналистов привести конкретные примеры погибших критиков Путина (застреленные Борис Немцов и Анна Политковская, отравленный Александр Литвиненко, скончавшийся от черепно-мозговой травмы Михаил Лесин) политик отреагировал весьма неожиданно.

Несмотря на вполне корректную формулировку, подобные предположения Путин считает настоящим словесным расстройством желудком (отсылка к простонародной фразе "словесный понос" — ред.). Президент РФ подчеркнул, что упомянутые личности ушли из жизни в разных местах и по разным причинам, а он не имеет к этому отношения.

Интересно, что смерть экс-работника своей же администрации Михаила Лесина Владимир Путин и вовсе попытался повесить на Штаты. Американским же журналистам политик сказал, что это у них следует спрашивать, как мог погибнуть россиянин на территории их страны. Свое же отношение к Лесину Путин назвал "хорошим".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, стоит ли, по мнению экспертов, ожидать подвижек в плане войны на Донбассе после встречи Байдена и Путина в Женеве. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как выглядит первая страница журнала Time, посвященного предстоящей беседе американского и российского президентов.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57452576
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