«Не убийца, а трудный переговорщик»: российские СМИ бурно отреагировали на заявление Байдена относительно Путина

Президент США Джо Байден заявил, что считает президента Российской Федерации Владимира Путина "убийцей". Об этом он сказал во время интервью на телеканале ABC News.



Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Ведущий Джордж Стефанопулос спросил у американского президента, считает ли тот своего российского коллегу "убийцей", на что Байден ответил утвердительно. Вопрос касался расследования кибератак, связанных с Россией, и отчета разведки, который связывает Кремль с вмешательством в американские выборы.

Байден сказал: "Цену, которую он заплатит, вы вскоре увидите".

Речь шла о Владимире Путине. Также Байден упомянул о встрече с президентом РФ, во время которой, согласно сообщениям в СМИ, сказал ему, что "у него нет души". Правда, Джо Байден в этом контексте отметил, что "не был мудрым парнем".

Российские СМИ бурно отреагировали на заявление Байдена и стали предлагать свой перевод слова "killer". Так, журналисты "НТВ" рассказали, что "на самом деле слово "killer" на сленге означает "трудный переговорщик" и как раз идеально вписывается в контекст".

Отметим, вопрос звучал так (на языке оригинала + дословный перевод):

Джордж Стефанопулос, ведущий ABC: So you know Vladimir Putin. You think he’s a killer?( Вы думаете, что Путин убийца?, – дословный перевод)

Джо Байден, президент США: Mmm hmm, I do.( М-м-м… да, — дословный перевод).