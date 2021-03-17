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Главная Новости Мир США «Не убийца, а трудный переговорщик»: российские СМИ бурно отреагировали на заявление Байдена относительно Путина
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«Не убийца, а трудный переговорщик»: российские СМИ бурно отреагировали на заявление Байдена относительно Путина

Байден заявил, что его беспокоят кибератаки, связанные с Россией

17 марта 2021, 21:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент США Джо Байден заявил, что считает президента Российской Федерации Владимира Путина "убийцей". Об этом он сказал во время интервью на телеканале ABC News.

«Не убийца, а трудный переговорщик»: российские СМИ бурно отреагировали на заявление Байдена относительно Путина

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Ведущий Джордж Стефанопулос спросил у американского президента, считает ли тот своего российского коллегу "убийцей", на что Байден ответил утвердительно. Вопрос касался расследования кибератак, связанных с Россией, и отчета разведки, который связывает Кремль с вмешательством в американские выборы.

Байден сказал: "Цену, которую он заплатит, вы вскоре увидите".

Речь шла о Владимире Путине. Также Байден упомянул о встрече с президентом РФ, во время которой, согласно сообщениям в СМИ, сказал ему, что "у него нет души". Правда, Джо Байден в этом контексте отметил, что "не был мудрым парнем".

Российские СМИ бурно отреагировали на заявление Байдена и стали предлагать свой перевод слова "killer". Так, журналисты "НТВ" рассказали, что "на самом деле слово "killer" на сленге означает "трудный переговорщик" и как раз идеально вписывается в контекст".

Отметим, вопрос звучал так (на языке оригинала + дословный перевод):

Джордж Стефанопулос, ведущий ABC: So you know Vladimir Putin. You think he’s a killer?( Вы думаете, что Путин убийца?, – дословный перевод)

Джо Байден, президент США: Mmm hmm, I do.( М-м-м… да, — дословный перевод).

Напомним, администрация нового президента США Джо Байдена намерена нанести удар в самое больное место президента России Владимира Путина, а именно в вопросе запрета химического оружия. По его словам, в новой администрации Белого дома собирается перевыполнить закон о запрете на применение химического оружия. Он отметил, что этот вопрос является самым больным местом Владимира Путина и всего режима в Кремле. 


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