«Не убийца, а трудный переговорщик»: российские СМИ бурно отреагировали на заявление Байдена относительно Путина

Язык
Coinspot 18.03.2021
BTC/USD
58821.45
ETH/USD
1835.59
LTC/USD
205.57
НБУ 18.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Президент США Джо Байден заявил, что считает президента Российской
Федерации Владимира Путина "убийцей". Об этом он сказал во время интервью на
телеканале ABC News.
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Ведущий Джордж Стефанопулос спросил у американского президента, считает ли
тот своего российского коллегу "убийцей", на что Байден ответил утвердительно. Вопрос
касался расследования кибератак, связанных с Россией, и отчета разведки,
который связывает Кремль с вмешательством в американские выборы.
Байден сказал: "Цену, которую он заплатит, вы вскоре увидите".
Речь шла о Владимире Путине. Также Байден упомянул о встрече с президентом
РФ, во время которой, согласно сообщениям в СМИ, сказал ему, что "у него нет
души". Правда, Джо Байден в этом контексте отметил, что "не был мудрым парнем".
Российские СМИ бурно отреагировали на заявление Байдена и стали предлагать
свой перевод слова "killer". Так, журналисты "НТВ" рассказали, что "на самом
деле слово "killer" на сленге означает "трудный переговорщик" и как раз
идеально вписывается в контекст".
Отметим, вопрос звучал так (на языке оригинала + дословный перевод):
Джордж Стефанопулос, ведущий ABC: So you know Vladimir Putin. You think he’s a
killer?( Вы думаете, что Путин убийца?, – дословный перевод)
Джо Байден, президент США: Mmm hmm, I do.( М-м-м… да, — дословный перевод).
Напомним, администрация нового президента США Джо Байдена намерена
нанести удар в самое больное место президента России Владимира Путина, а
именно в вопросе запрета химического оружия. По его словам, в новой
администрации Белого дома собирается перевыполнить закон о запрете на
применение химического оружия. Он отметил, что этот вопрос является самым
больным местом Владимира Путина и всего режима в Кремле.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости