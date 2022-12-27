Путин ответил на введенный потолок цен на нефть из России: появился официальный документ (ФОТО)

Глава Кремля подписал соответствующий указ о мерах предосторожности в ответ на введение потолка цен на нефть из России. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на указ президента России.

В документе говорится, что Россия прекращает поставлять нефть присоединившимся к ценовому эмбарго странам.

Известно, что кремлевский запрет на поставку нефти по потолку цен вступает в действие с 1 февраля 2023 г. и продлится до 1 июля. В документе также предусматривается запрет на поставку нефтепродуктов, но точную дату должно определить российское правительство.

Кроме того, указ Путина предусматривает, что из запрета могут быть исключения. Но для этого нужно специальное решение Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о российском ответе на потолок цен для нефти . Российские чиновники подготовили перечень ответных мер на введение потолка цен на нефть, экспортируемую из РФ. Стало известно, что уже существует разработанный указ Путина, который еще собираются доработать. Кроме того, российские чиновники прописали в проекте указа пункт, дающий разрешение Правительству обходить любые запреты на проведение соглашений. Действие указа не будет распространяться на контракты, заключенные до 5 декабря, ведь именно с этого дня начал действовать нефтяной потолок. Планируется, что указ Путина вступит в силу с его обнародования и будет действовать до 1 июля 2023 года с возможностью его продлить. Как сообщают источники журналистов, работа над проектом указа Путина продолжается. Российское правительство должно определить детали реализации указа, а именно порядок мониторинга за соблюдением запрета, список стран по которым будут действовать прописанные в документе меры.