Путин ожидал, что Украина будет умолять о переговорах: как Киев переиграла диктатора

Украинское наступление в Курской области является не только унижением путинской России и лично Путина, но и демонстрацией перед всем миром их слабости и уязвимости. Этим наступлением сорваны планы раскола и деморализации Украины, заявил российский оппозиционный социолог Игорь Эйдман.

Владимир Путин

По его словам, Россия вела дезинформационную компанию, направленную на украинское общество. При этом нанятые проукраинские спикеры пропагандировали пораженческие нарративы, внушали украинцам, что им не выиграть войну и нужно срочно просить Путина о мире, ценой отказа от временно оккупированных территорий.

"Кремль хотел таким образом расколоть Украину и ослабить ее волю к сопротивлению. В какой-то момент казалось, что в эту ловушку могут попасть некоторые представители украинской власти", – добавил россиянин.

Однако, говорит он, после начала наступления в Курской области стало очевидно, что дезинформационная спецоперация провалилась. Ее участники уже переобуваются на ходу и снова притворяются украинскими патриотами, добавил эксперт, приведя пример Алексея Арестовича.

"Более того, создается впечатление, что заявление украинских властей (и даже ГУР) о необходимости мирных переговоров с Путиным были военной хитростью, усыпившей бдительность противника перед началом наступления. Кремль ожидал, что Украина униженно пригласит у него перемирие, и в этой ситуации не мог поверить в возможность массированной атаки на российскую территорию", — говорит Эйдман.

По его словам, Путин уже заявил, что теперь не будет вести переговоры о мире с Украиной. Однако, добавляет Эйдман, не надо иллюзий, ему и раньше нужен был не мир, а капитуляция Украины, увлечение которой стало для него настоящей идеей-фикс. Эксперт убежден, что кремлевские игры вокруг возможности мирных переговоров были направлены только на ослабление и раскол Украины, чтобы сделать ее легкой добычей российских захватчиков.

"Однако Украина обыграла Путина. Вместо капитуляции она нанесла мощный неожиданный удар под дыхание путинского режима, который сейчас буквально корчится от боли", — подытожил Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Арестович рассказал о том, какой миф разрушили ВСУ в Курской области.



