Путин ожидал, что Украина будет умолять о переговорах: как Киев переиграла диктатора

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Ткачик Олеся
Украинское наступление в Курской области является не только унижением путинской России и лично Путина, но и демонстрацией перед всем миром их слабости и уязвимости. Этим наступлением сорваны планы раскола и деморализации Украины, заявил российский оппозиционный социолог Игорь Эйдман.
Владимир Путин
По его словам, Россия вела дезинформационную компанию, направленную на украинское общество. При этом нанятые проукраинские спикеры пропагандировали пораженческие нарративы, внушали украинцам, что им не выиграть войну и нужно срочно просить Путина о мире, ценой отказа от временно оккупированных территорий.
Однако, говорит он, после начала наступления в Курской области стало очевидно, что дезинформационная спецоперация провалилась. Ее участники уже переобуваются на ходу и снова притворяются украинскими патриотами, добавил эксперт, приведя пример Алексея Арестовича.
По его словам, Путин уже заявил, что теперь не будет вести переговоры о мире с Украиной. Однако, добавляет Эйдман, не надо иллюзий, ему и раньше нужен был не мир, а капитуляция Украины, увлечение которой стало для него настоящей идеей-фикс. Эксперт убежден, что кремлевские игры вокруг возможности мирных переговоров были направлены только на ослабление и раскол Украины, чтобы сделать ее легкой добычей российских захватчиков.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Арестович рассказал о том, какой миф разрушили ВСУ в Курской области.
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