Путин озвучил еще одну цель "спецоперации" в Украине

Президент России Владимир Путин назвал очередную цель "военной спецоперации" на территории Украины. Путин уверен, что Россия должна помочь жителям Донбасса. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Риа Новости.

Путин - фото из открытых источников

"Цель – помощь людям на Донбассе. Российская Федерация вынуждена была это сделать", — заявил Путин.

Путин назвал свои намерения по Украине "благородными". Лидер РФ также добавил, что не сомневается, что цели и задачи "спецоперации" в Украине будут выполнены.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ, которые якобы готовят наступление, чтобы отомстить за зверства оккупантов в Буче и Краматорске.

Также "Комментарии" писали, что ФК "Шахтер" собрал более трех миллионов гривен для армии и пострадавших детей. Собранные средства благотворительных матчей направляются на нужды армии и гуманитарные вопросы. Три миллиона — это средства от продажи билетов на благотворительный матч "Олимпиакос" — "Шахтер". Такую сумму руководство клуба направит на закупку средств защиты и медикаментов для ВСУ, финансирования волонтерских организаций, а потребности медиков и поддержки пострадавших от войны детей.

Читайте на портале "Комментарии": разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе. Россия продолжает перенаправлять свои силы в Донецкое и Луганское направление.

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