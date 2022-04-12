Путин озвучил еще одну цель "спецоперации" в Украине

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Карина Ожерельева
Президент России Владимир Путин назвал очередную цель "военной спецоперации" на территории Украины. Путин уверен, что Россия должна помочь жителям Донбасса. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Риа Новости.
Путин - фото из открытых источников
Путин назвал свои намерения по Украине "благородными". Лидер РФ также добавил, что не сомневается, что цели и задачи "спецоперации" в Украине будут выполнены.
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ, которые якобы готовят наступление, чтобы отомстить за зверства оккупантов в Буче и Краматорске.
Также "Комментарии" писали, что ФК "Шахтер" собрал более трех миллионов гривен для армии и пострадавших детей. Собранные средства благотворительных матчей направляются на нужды армии и гуманитарные вопросы. Три миллиона — это средства от продажи билетов на благотворительный матч "Олимпиакос" — "Шахтер". Такую сумму руководство клуба направит на закупку средств защиты и медикаментов для ВСУ, финансирования волонтерских организаций, а потребности медиков и поддержки пострадавших от войны детей.
Читайте на портале "Комментарии": разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе. Россия продолжает перенаправлять свои силы в Донецкое и Луганское направление.
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