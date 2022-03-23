Путин озвучил новые сроки победы на войне в Украине, – Геращенко

Первоначальные сроки по выполнению плана Путина о том, чтобы оккупировать Украину за 3 дня оказались непосильными для российской армии. Тем не менее, несмотря на большие потери российский президент не намерен отступать от своих целей и все равно требует, чтобы установить контроль над Украиной. Путин приказал выполнить его поручение в сроки с 21 апреля по 7 мая. Как передает портал "Комментарии", такой информацией в своем Telegram-канале поделился советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Советник главы МВД рассказал, что 21 марта по видеосвязи Владимир Путин пообщался с руководителями российских спецслужб Патрушевым, Шойгу, Герасимовым и Бортниковым.

По словам Антона Геращенко, в то время, как начальник ВС РФ Герасимов рассказывал о том, что российская армия несет большие потери в Украине Владимир Путин его перебил, заявив, что те потери, которые есть вполне допустимые, особенно, если учесть те задачи, которые удастся достичь после победы.

Геращенко отметил, победный результат окончания спецоперации в Украине Путин хочет видеть с 21 апреля по 7 мая. Такие сроки он назвал во время видеосвязи.

По словам советника главы МВД, якобы к этим датам Путин хотел бы, чтобы украинское руководство подписало соглашение, на котором настаивает Россия. Это соглашения в Москве представили бы, как капитуляция Украины, о чем торжественно бы заявили на параде в честь победы 9 мая.

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