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Путин озвучил свою версию, почему РФ вышла из зерновой сделки

Путин утверждает, что за почти год в рамках "сделки" более 70% экспортируемых из Украины грузов якобы поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей
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Россия приняла решение выйти из "зерновой сделки", поскольку она якобы не оправдала гуманитарного назначения по снижению рисков голода в странах Африки, Азии и Латинской Америки, которые считаются одними из беднейших на Земле. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", которую обнародовал Кремль.

Путин озвучил свою версию, почему РФ вышла из зерновой сделки

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В статье Путин говорит, что Москва изначально дала согласие на участие в зерновой сделке, чтобы не допустить проблемы с нехваткой продовольствия в странах Африки, Азии и Латинской Америки.


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Однако зерновое соглашение, по версии российского диктатора, "бесстыдно использовалось исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса". 

По информации Путина, за время действия сделки более 70% экспортируемых из Украины грузов были направлены в страны, граждане которых имеют средний и высокий уровень достатка. Тогда как ряд стран, таких как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан, которые должны были получить украинское зерно в первую очередь, получили всего 3% продовольствия из Украины.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать недавно созданный совет Украина – НАТО из-за агрессивных действий РФ в Черном море в целом и срыва зернового соглашения – в частности.  Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее, включая не особо активную реакцию Запада на те же варварские обстрелы россиянами Одессы (начались сразу после разрыва зернового соглашения), а также – варианты развития событий.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто поставит ультиматум Путину – кого нужно подключать к переговорам по зерновой сделке.




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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/71719
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