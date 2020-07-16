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Путин едет в Крым

Сегодня президент России Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в закладке боевых кораблей Керчи

сегодня, 10:15
Автор:

Екатерина Белоброва
Путин едет в Крым

Лидер Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 16 июля, направляется с официальным визитом в крымскую Керчь, чтобы принять участие в закладке боевых кораблей, что ранее анонсировалось. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков обозначил, что Путин не только будет присутствовать и открывать военное мероприятие, но  проведет видеосовещание с другими отечественными судостроительными производствами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эскалацию вооруженного конлфикта на Донбассе 13 июля, обозначил, что Москва напрямую контролирует ряд группировок так называемых "Л/ДНР".

"Я не располагаю детальной информацией об этом. Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на "самопровозглашенные республики". Но я не располагаю информацией об инциденте, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев", - подчеркнул официальный представитель Путина", - успел оговориться представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в результате прицельного огня поблизи села Зайцево на Донбассе погиб военный медик Николай Илин, который занимался эвакуацией раненых с поля боевых действий. 




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