Путин передумал встречаться с главой ЦРУ: стало известно после какой фразы Кремль пришел в ярость

Российский диктатор Владимир Путин отказался от запланированной личной встречи с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву 25 августа. Как утверждает издание "Агентство" со ссылкой на источники, причиной стала позиция американского представителя по войне России против Украины.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В ходе поездки Рэтклифф провел переговоры с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Главной задачей визита, по данным источников, было убедить российское руководство не затягивать войну и согласиться на ее прекращение.

Американская сторона исходила из того, что положение России постепенно ухудшается – как в военном, так и в экономическом отношении. Поэтому Вашингтон считал, что Москве выгоднее договориться сейчас, чем продолжать конфликт на фоне дальнейшего ослабления.

По данным издания, во время разговора с Бортниковым Рэтклифф представил крайне негативную оценку ситуации для России. Содержание беседы вскоре оказалось у российского руководства, после чего Путин якобы решил отказаться от личных переговоров.

Один из источников, близких к Кремлю, утверждает, что послание главы ЦРУ в Москве восприняли как чрезмерно жесткое. По его словам, российская сторона сочла, что американский представитель "ошибся адресом".

Сам факт отсутствия встречи подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он заявил, что Путину без промедления докладывали о результатах контактов американского чиновника с российскими силовиками.

Источники также утверждают, что Рэтклифф предупредил Москву: дальнейшая эскалация войны может подтолкнуть президента США Дональда Трампа к более тесному взаимодействию с Владимиром Зеленским.

При этом в Кремле, как утверждается, не были уверены, насколько жесткая позиция главы ЦРУ отражала личную позицию Рэтклиффа, а насколько – общую стратегию администрации Трампа. Именно эта неопределенность могла стать дополнительным фактором напряженности вокруг сорвавшейся встречи.

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