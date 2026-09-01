Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ: стало відомо після якої фрази Кремль розлютився

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від запланованої особистої зустрічі із директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня. Як стверджує видання "Агентство" із посиланням на джерела, причиною стала позиція американського представника щодо війни Росії проти України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Під час поїздки Реткліфф провів переговори з головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортниковим. Головним завданням візиту, за даними джерел, було переконати російське керівництво не затягувати війну та погодитись на її припинення.

Американська сторона виходила з того, що становище Росії поступово погіршується – як у військовому, так і економічному відношенні. Тому Вашингтон вважав, що Москві вигідніше домовитися зараз, ніж продовжувати конфлікт і натомість подальшого ослаблення.

За даними видання, під час розмови з Бортниковим Реткліфф подав вкрай негативну оцінку ситуації для Росії. Зміст бесіди незабаром виявився у російського керівництва, після чого Путін нібито вирішив відмовитись від особистих переговорів.

Одне з джерел, близьких до Кремля, стверджує, що послання голови ЦРУ у Москві сприйняли як надмірно жорстке. За його словами, російська сторона визнала, що американський представник "помилився адресою".

Сам факт відсутності зустрічі підтвердив речник російського президента Дмитро Пєсков. При цьому він заявив, що Путіну негайно доповідали про результати контактів американського чиновника з російськими силовиками.

Джерела також стверджують, що Реткліфф попередив Москву: подальша ескалація війни може підштовхнути президента США Дональда Трампа до тіснішої взаємодії з Володимиром Зеленським.

При цьому в Кремлі, як стверджується, не були впевнені, наскільки жорстка позиція глави ЦРУ відображала особисту позицію Реткліффа, а наскільки загальну стратегію адміністрації Трампа. Саме ця невизначеність могла стати додатковим фактором напруженості навколо зустрічі, що зірвалася.

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