Путин перестал платить пенсии для россиян в Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии обратилось к временному поверенному по делам России для объяснений в связи с задержками выплат пенсий людям, проживающим в Эстонии. Согласно сообщению эстонского министерства, с начала года Путин не выплатил никаких пенсий, нарушая положения международного соглашения между двумя странами.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эстония официально обвинила Россию в нарушении международных обязательств после того, как Москва прекратила выплату пенсий своим гражданам, проживающим на территории балтийского государства.

В документе говорится о систематическом невыполнении межгосударственного соглашения о пенсионном обеспечении, которое предусматривает, что российские граждане, ранее работавшие в РФ, имеют право на соответствующие социальные выплаты вне зависимости от места жительства.

"Россия не выполнила свои обязательства в первом квартале 2025 года в связи с соглашением о сотрудничестве по пенсионному страхованию, заключенному между Эстонской Республикой и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

Около 4 тысяч человек в Эстонии получают российскую пенсию от Путина. Несмотря на то, что некоторые граждане имеют право на эстонскую пенсию и соцвыплаты, 200 человек получают только российскую пенсию. Сумма выплат из России колеблется от 15 евро до 2,8 тыс. евро.

Эстония, население которой составляет более 1,3 миллиона человек, годами сталкивается с проблемами, связанными с интеграцией российского меньшинства. Около 25% населения этой балтийской страны составляют россияне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2022 году Россия также несколько месяцев задержала выплату пенсий россиянам в Эстонии.

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