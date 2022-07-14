В экономике РФ "вводятся "спецмеры". Соответствующий закон подписал глава Кремля Владимир Путин. Следовательно, некоторые россияне будут работать без выходных. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на текст закона .

В Трудовой кодекс России внесли ряд положений, в частности, работники военно-промышленного комплекса могут привлекаться к работе ночью, в выходные и праздники. Предоставление отпуска некоторым работникам также изменили.

А еще – кремлевский режим теперь будет иметь право расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также разбронировать материальные ценности государственного резерва.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский политолог рассказал, что Кремль запланировал на 15 июля и при чем здесь Янукович . Совместное заседание Госдумы и Совета Федерации РФ запланировано на 15 июля. Президент РФ Владимир Путин, Александр Лукашенко и украинский президент-беглец Виктор Янукович могут подписать "пакт об объединении" трех стран. Политолог Андрей Пионтковский отметил, что уже 15 июля в Кремле могут провернуть очередную авантюру – объявить об объединении России, Белоруссии и Украины, подписать фейковый документ. Путин нажмет на сбежавшего президента Украины Януковича, а с другой стороны поднимет на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Пионтовский считает, что это действительно странный сценарий, но у него есть большие шансы стать реальностью, потому что в Москве уже давно думают над тем, как провозгласить так называемое общее государство.