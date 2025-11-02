logo

Путин планирует руководить Россией до 97 лет: кому хочет передать власть

Владимир Путин планирует оставаться у власти до 2050 года и руководить Россией до 97 лет.

2 ноября 2025, 13:20
Российский диктатор Владимир Путин намерен оставаться у власти до 2050 года, когда ему исполнится 97 лет. Об этом сообщает британское издание Daily Star со ссылкой на журналиста-расследователя Илью Давлятчина.

Путин планирует руководить Россией до 97 лет: кому хочет передать власть

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Давлятчина, 73-летний Путин, уже более двух десятилетий руководящий Россией, стремится не только удержать власть еще несколько десятилетий, но и подготовить своего десятилетнего сына Ивана как возможного преемника. В 2050 году Ивану исполнится 35 лет, а это минимальный возраст, по которому можно баллотироваться на пост президента Российской Федерации.

"Мы даже знаем, до какого возраста Путин хочет дожить – 97 лет. Это 2050 год. Тогда его старшему сыну Ивану исполнится 35, именно столько нужно, чтобы стать президентом", – цитирует Давлятчина Daily Star.

После конституционных изменений 2020 года, которые "обнулили" предыдущие президентские сроки, Путин может официально оставаться у власти до 2036 года, когда ему будет 83. Однако, по словам источников журналиста, в Кремле уже обсуждаются возможности продления его правления еще на несколько сроков.

Путин уже превзошел по продолжительности пребывания у власти многих мировых автократов, в частности Аугусто Пиночета, Бенито Муссолини, Ким Чен Ира и Николае Чаушеску. Если же он действительно удержит власть до 2050 года, то превысит даже показатели Муаммара Каддафи, Кима Ир Сена и Фиделя Кастро и станет самым правящим лидером России со времен Ивана Грозного, который держал власть более полувека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на параде в Пекине микрофон зафиксировал разговор Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына о жизни до 150 лет.

Также "Комментарии" писали, что историк Олесь Доний подсчитал, сколько еще может прожить Владимир Путин.



Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/reason-putin-could-rule-russia-36151710
