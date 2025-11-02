Путін планує керувати Росією до 97 років: кому хоче передати владу

Російський диктатор Володимир Путін має намір залишатися при владі до 2050 року, коли йому виповниться 97 років. Про це повідомляє британське видання Daily Star з посиланням на журналіста-розслідувача Іллю Давлятчина.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Давлятчина, 73-річний Путін, який уже понад два десятиліття керує Росією, прагне не лише утримати владу ще кілька десятиліть, а й підготувати свого десятирічного сина Івана як можливого наступника. У 2050 році Івану виповниться 35 років, а це мінімальний вік, із якого можна балотуватися на посаду президента Російської Федерації.

"Ми навіть знаємо, до якого віку Путін хоче дожити — 97 років. Це 2050 рік. Тоді його старшому синові Івану виповниться 35, саме стільки потрібно, щоб стати президентом", — цитує Давлятчина Daily Star.

Після конституційних змін 2020 року, які "обнулили" попередні президентські терміни, Путін може офіційно залишатися при владі до 2036 року, коли йому буде 83. Однак, за словами джерел журналіста, у Кремлі вже обговорюються можливості продовження його правління ще на кілька термінів.

Наразі Путін уже перевершив за тривалістю перебування при владі багатьох світових автократів, зокрема Аугусто Піночета, Беніто Муссоліні, Кім Чен Іра та Ніколає Чаушеску. Якщо ж він справді утримає владу до 2050 року, то перевищить навіть показники Муаммара Каддафі, Кіма Ір Сена та Фіделя Кастро і стане найдовше правлячим лідером Росії з часів Івана Грозного, який тримав владу понад пів століття.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на параді в Пекіні мікрофон зафіксував розмову Сі Цзіньпіна, Путіна та Кім Чен Ина про життя до 150 років.

Також "Коментарі" писали, що історик Олесь Доній підрахував, скільки ще може прожити Володимир Путін.