Путин по-прежнему хочет избежать мобилизации в России, – ISW

Указ президента России Владимира Путина об увеличении армии до 2 миллионов – лишнее подтверждение того, что Кремль отказывается называть "спецоперацию" в Украине полномасштабной войной, объявляя всеобщую мобилизацию в России. В ближайшее время приказа о массовой мобилизации точно не будет. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские военные аналитики Института исследования войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Военные эксперты сомневаются, что указ Путина будет выполнен, ведь пополнение российской армии идет с большими трудностями. И, если в России удастся призвать более 1 150 000 солдат, то это уже будет большим успехом. Исторически российские вооруженные силы не достигали поставленных целей по конечной численности. Например, в 2022 году до полномасштабного вторжения в российской армии насчитывалось лишь около 850 тысяч военнослужащих — значительно меньше номинальной конечной численности в более миллион человек.

Россия может использовать осенний призыв в октябре 2022 года, который должен привлечь около 130 тысяч человек, чтобы восполнить российские потери, которые исчисляются десятками тысяч убитыми и тяжело ранеными. Кремль может использовать дополнительную конечную численность для формального включения в состав российских вооруженных сил "ЛДНР" и/или новых российских добровольческих подразделений, формально не входящих в состав российских вооруженных сил. Чистое увеличение боевой мощи России во всяком случае будет очень небольшим.

Аналитики отмечают, чистые учебные возможности России, вероятно, снизились с 24 февраля, поскольку Кремль направил учебные подразделения для участия в боевых действиях в Украине, и эти учебные подразделения, как сообщается, понесли потери.

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