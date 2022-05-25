Путин под дулами автоматов будет давать гражданство РФ жителям оккупированных областей Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Решение вступило в силу с дня его подписания.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Исходя из того, что Кремль пошел на такой шаг – отказа от аннексии силой захваченных украинских территорий не будет. Вот только идея с псевдореферендумами, о которой сразу принялись рассказывать российские пропагандисты, оказалась провальной, ведь стало очевидным, что правила оккупантов никто принимать не собирается и участвовать в постановочном "референдуме" никто не будет.

Фактически путинский режим решил повторить трюк, который уже российские власти провернули с жителями оккупированных областей Донбасса. Тогда тоже появился "документ" об упрощенной процедуре жителями Донецкой и Луганской областей российского гражданства. Новый указ Путина вносит дополнения в этот документ. Теперь Москва называет оккупированными в Украине помимо Донецкой и Луганской областей еще и Херсонщину, а также часть Запорожской области.

В "документе" говорится, что заявления о желании получить российское гражданство не должны рассматривать дольше, чем 3 месяца.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины в очередной раз повторил, что россияне должны уйти с украинских территорий, включая Крым и Донбасс, которые Москва оккупировала еще в 2014-м году. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, что значат подобные заявления украинской власти и есть ли шанс, что Крым и Донбасс удастся освободить от российских захватчиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!