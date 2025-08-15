logo

Путин подготовил большую ловушку для Трампа на переговорах: назван неожиданный нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин подготовил большую ловушку для Трампа на переговорах: назван неожиданный нюанс

У российского диктатора будет в два раза больше времени для ответов

15 августа 2025, 11:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ходе предстоящих переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) глава Кремля может иметь тактическое преимущество. Причина — хорошее владение английским языком, хотя он будет пользоваться услугами переводчика. Об этом заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью "Телеграфу".

Путин подготовил большую ловушку для Трампа на переговорах: назван неожиданный нюанс

Фото: из открытых источников

По словам Болтона, Белый дом подтвердил, что диалог между лидерами начнется с тет-а-тет встречи — только с переводчиками, а впоследствии состоится более широкое обсуждение с участием делегаций.

"Двусторонняя встреча, думаю, продлится долго. В 2018-м, во время саммита в Хельсинки, после нее был обед с участием лидеров и по 4–5 человек с обеих сторон. Но обед начался с опозданием, потому что разговор один на один затянулся", — вспомнил Болтон.

Отдельно экс-чиновник обратил внимание на языковую подготовку российского диктатора:

"На переговорах со мной он исправлял русского переводчика, если тот извращал его слова. А когда владеешь другим языком, как Путин, ты фактически слышишь все дважды: сначала слова собеседника, потом — версию переводчика. Это позволяет не только сверить информацию, но и выиграть дополнительное время на формулировку ответа".

Как отмечает Болтон, Дональд Трамп не понимает русского языка и, в отличие от Путина, часто говорит первое, что приходит на ум. Это делает его более уязвимым в сложных дипломатических обстоятельствах.

"Путин знает, как играть в эту игру. Я видел это на встречах с ним не раз — в частности, на первой еще в октябре 2001-го, вскоре после событий 11 сентября", — добавил Болтон.

Как уже писали "Комментарии", после трех лет широкомасштабной агрессии против Украины Россия получила шанс договориться о прекращении боевых действий. Об этом в своем заявлении в социальной сети X сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, на которую также обращает внимание CNN.



