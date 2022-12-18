Путин подставил российских бизнесменов и устроил для них ловушку

Президент России Владимир Путин создал неблагоприятные условия для российских бизнесменов и олигархов, показав их по телевидению таким образом, что они поддерживают военные действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на New York Times.

Путин сделал ловушку для российских бизнесменов. Фото: из открытых источников

Российский диктатор в первые дни полномасштабного вторжения показывал бизнесменов и олигархов по телевидению, таким образом создав для них ловушку. Один из российских магнатов описал следующие действия Путина.

"Чтобы вымазать всех", – отреагировал неназванный российский бизнесмен.

Таким образом, большинство российских бизнесменов в течение нескольких месяцев попали под санкционные запреты от США и стран Европы.

Несмотря на это, некоторые русские богачи не отказались от Путина, а наоборот стали на его сторону. Российский предприниматель белорусского происхождения Андрей Мельниченко, владеющий угольно-энергетической компанией "СУЭК" и фирмой из удобрений "Еврохим" находясь в Кремле в тот же день, заявил, что санкции, которые вводит Запад, не заставят его пойти против президента России.

"В учебниках это называют политическим терроризмом", – заявил российский бизнесмен Андрей Мельниченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал сколько Российская Федерация готова к потере военного личного состава в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о Валерии Залужном, который назвал чем отличается российская армия от украинского войска, получивших подобные тактики и стратегии от СССР. Описывая российских командиров главнокомандующий ВСУ сравнил их с персонажем произведения "Ревизор" украинского писателя Николая Гоголя.





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