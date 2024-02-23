Путин похвастался обновленным ядерным оружием: что заявил диктатор

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия почти на 100% обновила стратегическое ядерное оружие, начала серийное производство ракет "Циркон" и заканчивает испытания других ударных комплексов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Путин прозвучало во время его поздравления с Днем защитника отечества.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооружённые Силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей "ядерной триады" – почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Завершаются испытания других ударных комплексов", – заявил диктатор.

По его словам, в декабре 2023 года в "состав ВМФ РФ вошли новые стратегические подводные лодки, а буквально на днях в Казани в Вооруженные Силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М".

Он добавил, что в силах общего назначения будет также стремиться к "самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой".

"Такая работа идет системно и последовательно. За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки", – заявил диктатор.

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