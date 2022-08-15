Путин похвастался результатами "спецоперации" против Украины

Глава России Владимир Путин сделал заявление, что российские военные якобы реализуют все поставленные им цели в "спецоперации" на территории нашей страны, то есть сейчас "освобождают" территорию Донбасского региона.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пропагандистское медиа "РИА-Новости", обнародовав главное из выступления президента захватнического государства.

"В ходе "специальной военной операции" наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "ДНР и ЛНР", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", – сказал российский президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что супруги боевиков "Л/ДНР" массово пишут письма Путину . Жены боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" решили обращаться лично к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот посодействовал в вопросе скорейшего возвращения их муж из плена домой. Женщины возмущаются, что их мужчины оккупанты массово начали брать в свою армию под полномасштабное вторжение в Украину, однако после того, как попавшие в плен Москва не собирается включать их в списки на обмен. Женщины жалуются, что российское военное командование несправедливо относится к их мужчинам, которые, по их мнению, такие же военные, как и большинство российских солдат. Однако за россиян почему-то российское командование хлопочет и те возвращаются из плена, а вот о боевиках ЛДНР никто и слова не закажет. Жены боевиков жалуются, что массовая мобилизация на оккупированных Россией территориях продолжается, однако жители ЛДНР не получают никаких гарантий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!