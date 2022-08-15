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Путин похвастался результатами "спецоперации" против Украины

Путин заявил, что россияне якобы выполняют все цели "спецоперации"

сегодня, 19:27 comments1089
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава России Владимир Путин сделал заявление, что российские военные якобы реализуют все поставленные им цели в "спецоперации" на территории нашей страны, то есть сейчас "освобождают" территорию Донбасского региона.

Путин похвастался результатами "спецоперации" против Украины

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пропагандистское медиа "РИА-Новости", обнародовав главное из выступления президента захватнического государства.

"В ходе "специальной военной операции" наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "ДНР и ЛНР", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", – сказал российский президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что супруги боевиков "Л/ДНР" массово пишут письма Путину . Жены боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" решили обращаться лично к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот посодействовал в вопросе скорейшего возвращения их муж из плена домой. Женщины возмущаются, что их мужчины оккупанты массово начали брать в свою армию под полномасштабное вторжение в Украину, однако после того, как попавшие в плен Москва не собирается включать их в списки на обмен. Женщины жалуются, что российское военное командование несправедливо относится к их мужчинам, которые, по их мнению, такие же военные, как и большинство российских солдат. Однако за россиян почему-то российское командование хлопочет и те возвращаются из плена, а вот о боевиках ЛДНР никто и слова не закажет. Жены боевиков жалуются, что массовая мобилизация на оккупированных Россией территориях продолжается, однако жители ЛДНР не получают никаких гарантий.



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Источник: https://t.me/rian_ru/174457
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 19:12

Ніби про нашого Зе прочитав. Однакова поведінка в цих братів-неадекватів. Єдина різниця: старий сам здатен заробляти для країни, а молодший вимагає утримання та без Єрмака і кроку не зробить.


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