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Путин показал возможного преемника Рамзана Кадырова

Российский диктатор Владимир Путин нашел преемника Кадырова для управления в Чечне.

4 марта 2023, 23:50
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Автор:

Slava Kot

В СМИ распространяется сообщение о возможном плохом здоровье лидера чеченских боевиков Рамзана Кадырова, что создает обсуждение о том, кто станет следующим руководителем Чечни. Российский диктатор показал возможного преемника Кадырова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского общественного деятеля Антона Геращенко.

Путин показал возможного преемника Рамзана Кадырова

Путин показал преемника Кадырова. Фото из открытых источников


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Немецкое издание Bild проанализировало вид Рамзана Кадырова за последние недели и утверждает, что чеченский боевик выглядит плохо. Кадыров прибавил в весе, из-за чего выглядит раздутым, а на видео у него часто закрытые глаза. Таким образом, Bild делает вывод, что у лидера Чечни серьезные проблемы с почками. Бывший вице-премьер Чечни Ахмед Закаев подтверждает такой диагноз Кадырова. Еще одной проблемой называют наркотики.

Чеченец для своего лечения вызвал врача из ОАЭ, потому что не доверяет российским. Именно поэтому Кадыров не присутствовал на последних выступлениях российского диктатора Владимира Путина. Вместо Рамзана Кадырова с Путиным встретился его сын. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко намекает, что это может быть преемник Рамзана Кадырова в должности лидера Чечни.

"Путин встретился с Ахматом Кадыровым, сыном Рамзана. Это первый случай за 20 лет, когда другой человек встречается с Путиным от имени Чечни. Встреча Путина выглядит как поиск и подготовка преемника?", — пишет Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая леди Украины назвала количество жертв, пострадавших от сексуального насилия со стороны военных РФ. Кроме женщин, в список попали мужчины и дети.

Также "Комментарии" писали об украинском военном Нацгвардии, который рассказал, что "каждый час в Бахмуте — похож на ад" .



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1631978452944404480
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