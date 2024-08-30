Путин получил от Китая гарантии безопасности: о чем идет речь

Кремлевский диктатор Владимир Путин получил заверение, что во время его визита в Монголию он не будет задержан в соответствии с ордером Международного уголовного суда, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, осведомленных с подготовкой этого визита. Издание отмечает, что это будет первый визит Путина в страну-член МКС после того, как в марте прошлого года суд выдал ордер на его арест по обвинению в похищении детей с оккупированных территорий Украины.

Монголия как подписант Римского устава, регулирующий работу МКС, обязана выполнить этот ордер и арестовать Путина в случае его прибытия. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что рисков ареста нет.

Тем не менее, отмечает издание, официальные представители президента Монголии, правительства и МИД страны пока не предоставили комментариев о ситуации. Известно, что МИД Монголии провел встречу с представителями иностранных посольств для объяснения цели визита Путина, приуроченного к 85-й годовщине боев на Халх-Голе против японских войск в 1939 году.

По словам Сергея Маркова, политического консультанта, близкого Кремлю, никаких рисков для Путина нет, ведь перед каждой международной поездкой проводятся тщательные переговоры, в ходе которых принимающая страна гарантирует, что ни Путин, ни члены его делегации не будут задержаны.

Bloomberg обращает внимание на то, что ранее Путин воздерживался от подобных визитов. К примеру, он пропустил прошлогодний саммит БРИКС в Южной Африке после того, как стало ясно, что страна может выполнить ордер МКС. Также кремлевский диктатор не участвовал в саммите Большой двадцатки в Индии, хотя она не является членом МКС. В ноябре этого года Путина пригласили на саммит G-20 в Бразилии, но президент страны Луис Инасио Лула да Силва отметил, что решение о возможном аресте будут принимать судебные власти.

Издание напоминает, что согласно Римскому уставу, страны-участницы МКС обязаны сотрудничать с судом, включая исполнение ордеров на арест. В случае отказа суд может обратиться в Ассамблею государств-участников, которая может принять соответствующие меры.

Этот визит Путина в Монголию состоится через шесть месяцев после того, как первый монгольский судья, избранный в МКС, занял свой пост. Президент Монголии Хурелсух Ухнаа приветствовал это как доказательство растущей международной репутации страны.

Песков добавил, что "все аспекты визита были тщательно подготовлены, и мы имеем отличный диалог с нашими монгольскими партнерами."

Некоторые эксперты полагают, что безопасность Путина гарантирует Китай. Станислав Белковский, бывший политический советник Кремля, например отметил, что Монголия не пойдет против Китая, даже если не хочет воевать с США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин собрался с визитом в Монголию.



