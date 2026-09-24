Путин получил приглашение на саммит G20, где может состояться встреча с Зеленским: Кремль отреагировал

В Кремле положительно восприняли приглашение президента России Владимира Путина на саммит "Группы двадцати", который пройдет в декабре в Майами. Москва подтвердила, что получила предложение от американской стороны, однако окончательное решение об участии российского лидера пока не принято.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль благодарен Вашингтону за приглашение и намерен дополнительно проработать вопрос по дипломатическим каналам.

"Мы признательны американской стороне за это приглашение, мы приветствуем это приглашение, и мы определимся, и дальше проработаем тему по дипломатическим каналам", — сказал Песков.

Приглашение Путину ранее подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, участие российского президента в саммите могло бы дать ему возможность пообщаться не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Вашингтон выразил надежду, что Москва примет предложение.

Саммит G20 в Майами запланирован на декабрь. Для Вашингтона приглашение российского лидера становится отдельным дипломатическим сигналом на фоне продолжающихся контактов между США и Россией.

При этом позиция Москвы пока остается осторожной. Песков не подтвердил, что Путин точно отправится в США, ограничившись заявлением о дальнейшем обсуждении вопроса.

Особый интерес к возможному визиту связан с тем, что на полях саммита Путин может получить возможность для прямых контактов с представителями других крупнейших экономик мира. Одновременно участие российского президента в мероприятии способно стать площадкой для обсуждения международной повестки и российско-американских отношений.

Таким образом, приглашение уже находится на столе у Кремля, однако следующий шаг остается за Москвой. Окончательное решение о поездке Путина в Майами российская сторона обещает принять после дипломатической проработки.

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