Путин получит "нож в спину": против лидера РФ пойдут свои

В России может резко измениться ситуация и лидер РФ Владимир Путин, вероятно, пытается это предотвратить. Речь идет о возможном заговоре российских олигархов против Путина.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт, политолог, военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему олигархи могут объединиться против Путина. По его словам, слухи об определенном сговоре ходили давно. И если этого еще нет, это возникнет в короткие сроки, ведь это логично, отметил военный.

По словам Сазонова, российские олигархи во время войны не стали беднее – Путин дал каждому свой кусочек для бизнеса.

"Беднеют другие. Беднеют средний класс, беднеют те, кто зарабатывает — наемные рабочие, а ключевые олигархи имеют свою территорию кормления. Их состояние за время войны только увеличилось — не сказочным образом, не прыжком, но увеличилось. Кто-то на военных подрядах, кто-то на строительных, кто-то на каких-то процессах. Вообще военная экономика правильным людям, друзьям из ближайшего окружения Путина дала заработать”, — отметил военный.

Но со временем ситуация поменялась. Сейчас Путин, объяснил Сазонов, это политик, логика которого не меняется. И она существенно отличается от понимания и мышления олигархов.

"Большой бизнес живет и строит свою жизнь, и строит политику, влияет на политику с целью получения прибыли... Также олигархов отличает понимание, когда нужно вовремя остановиться, причем независимо от роста доходов или падения. А Путин остановиться вовремя не может", — отметил Сазонов.

Военный объяснил, что Путин не руководствуется получением прибыли, его мечтой о славе, войти в учебники истории – его цель – полная победа. Олигархи понимают, что дальше война против Украины наносит ущерб, который не оправдывает даже прибыль.

"Олигархи хотят из войны выйти. Все, она им мешает, она их напрягает. Их напрягают санкции и определенные ограничения Запада. Война уже дала максимум, на их взгляд, а кому-то даже не максимум, а что-то отобрала. Они очень хотят остановиться и прекрасно понимают, что Путин останавливаться сейчас не хочет. Логика олигарха очень проста. Мне нужен подобный сценарий. Рядом есть человек, который этому сценарию мешает. Что нужно сделать? Поменять свой сценарий или убрать этого мешающего человека? Менять свой сценарий олигархи не хотят. Путин мешает – меняем Путина. Поэтому сговор олигархов, он логичен. Если его еще не было, он обязательно появится, и это диктует сама логика жизни”, — пояснил военный.

И аресты олигархов в России могут подтверждать, что некоторые замыслы против Путина есть и он пытается их разрушить.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новой тактике Путина.



