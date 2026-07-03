Путін отримає "ніж у спину": проти лідера РФ підуть свої

В Росії може різко змінитися ситуація і лідер РФ Володимир Путін, ймовірно, намагається цьому запобігти. Йдеться про можливу змова російських олігархів проти Путіна.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт, політолог, військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів, чому олігархи можуть об’єднатися проти Путіна. За його словами, чутки про певну змову ходили давно. І якщо цього ще немає, то це виникне у короткі терміни, адже це логічно, зазначив військовий.

За словами Сазонова, російські олігархи під час війни не стали біднішими — Путін дав кожному свій шматочок для бізнесу.

“Бідніють інші. Бідніє середній клас, біднішають ті, хто заробляє — наймані робітники, а ключові олігархи мають свою територію годівлі. Їхні статки за час війни тільки збільшилися — не казковим чином, не стрибком, але збільшилися. Хтось на військових підрядах, хтось на будівельних, хтось на якихось процесах. Загалом військова економіка правильним людям, друзям з найближчого оточення Путіна дала заробити”, — зазначив військовий.

Але з часом ситуація змінилася. Зараз Путін, пояснив Сазонов, це політик, логіка якого не змінюється. І вона значно відрізняється від розуміння та мислення олігархів.

"Великий бізнес живе і будує своє життя, і будує політику, впливає на політику з метою отримання прибутку... Також олігархів відрізняє розуміння, коли потрібно вчасно зупинитися, причому незалежно на зростанні доходів або падінні. А Путін зупинитися вчасно не може", — зазначив Сазонов.

Військовий пояснив, що Путін не керується отриманням прибутку, його мрії про славу, увійти у підручники історії — його мета — повна перемога. Олігархи розуміють, що далі війна проти України завдає збитків, які не виправдовують навіть прибутки.

"Олігархи хочуть з війни вийти. Все, вона їм заважає, вона їх напружує. Їх напружують санкції та певні обмеження Заходу. Війна вже дала максимум, на їх погляд, а комусь навіть не максимум, а щось відібрала. Вони дуже хочуть зупинитися і чудово розуміють, що Путін зупинятися зараз не хоче. Логіка олігарха дуже проста. Мені потрібен такий сценарій. Поруч є людина, яка цьому сценарію заважає. Що потрібно зробити? Поміняти свій сценарій або прибрати цю людину, що заважає? Міняти свій сценарій олігархи не хочуть. Путін заважає — змінюємо Путіна. Тому змова олігархів, вона логічна. Якщо її ще не було, то вона обов’язково з’явиться, і це диктує сама логіка життя”, — пояснив військовий.

І арешти олігархів в Росії можуть підтверджувати, що певні задуми проти Путіна є і він намагається їх зруйнувати.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нову тактику Путіна.



