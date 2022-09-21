Путин понял, что российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину, – ISW

Так называемая скрытая мобилизация в России себя не оправдала и тех сил, которые есть в российской армии сегодня недостаточно, что добиться поставленных целей в ходе так называемой "спецоперации". Именно поэтому Путин и его советники вынуждены идти на то, чтобы еще больше россиян бросать на войну в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото Getty Images

Американские аналитики обращают внимание, глава Кремля Владимир Путин свои заявления о "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины адресует прежде всего внутренней аудитории в России.

Аналитики отмечают, что таким образом диктатор надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая граждан добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно "присоединенные" к РФ территории.

"Путин и его советники, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину и что усилия по быстрому созданию больших войск путем добровольной мобилизации достигают кульминации, не отвечая потребностям российских военных", — указывают в ISW.

Специалисты предполагают, что таким образом Путин искусственно создает правовые и информационные условия для улучшения формирования армии РФ, не прибегая к расширенному призыву, сменяя баланс кнута и пряника, который Кремль использует для стимулирования добровольной мобилизации.

В Институте изучения войны также уверены, что "Путин путем аннексии преследует цель сдержать контрнаступление ВСУ, чтобы рассматривать освобождение Украиной своих территорий как нападение на РФ".



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