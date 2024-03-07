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Путин пообещал помощь России еще одному проблемному региону

Гагаузия – автономная территория на юге Молдовы

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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После обращение представителей Приднестровья в РФ Владимир Путин обещал еще и "поддержку" Гагаузии — автономному региону в составе Молдовы, чиновники которого традиционно имеют напряженные отношения с Кишиневом и при этом хорошие отношения с Россией и Турцией.

Путин пообещал помощь России еще одному проблемному региону

Евгения Гуцул и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Еще с прошлой недели глава Гагаузии Евгения Гуцул находилась в РФ, где встретилась с хозяином Кремля. В Телеграмме она написала, что рассказала Путину "о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам". Далее президент Гагаузии жаловалась, что Кишинев зажимает полномочия у чиновников автономии, ограничил бюджет, "нарушает законные права, провоцирует нестабильность" в Гагаузии и на территории всей страны.

"Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене", – написала Евгения Гуцул после общения с хозяином Кремля.

Гагаузия – это автономия на юге Молдовы, созданная в 1994 году, чтобы не возникло вооруженного конфликта, как было в Приднестровье.

Гагаузы – относительно молодой этнос, говорящий на собственном языке тюркской группы. Но, подавляющее большинство гагаузов православны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, что ждет украинский народ после уничтожения "бандеровцев". Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что рано или поздно украинский и русский народ "объединятся" по крайней мере "на духовном уровне". Об этом президент РФ заявил на церемонии закрытия Всемирного форума молодежи.

Путин снова повторил, как мантру главный пропагандистский тезис окупантов о том, что воссоединение украинского и русского народов неизбежно. Но для того чтобы это произошло, подчеркнул диктатор, нужно искоренить все, что этому мешает, а мешают этому отвратительные проявления национализма, уверен Путин.



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Источник: https://t.me/evgheniagutul/2439
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