Путин поплатился за «СВО»: почему вдруг вспомнил о терроризме

Удивляет шквал заявлений от Лаврова, Пескова, Путина и прочих товарищей после так называемой "атаки" дронов на резиденцию диктатора на Валдае. Путин сам, добровольно, в здравом уме и трезвой памяти провозгласил, что "принял решение провести специальную военную операцию". Ну вот это она и есть во всей красоте. Об этом рассказывает журналист, политический обозреватель, блогер Иван Яковина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Или Путин что, серьезно думал, что она касается всех, кроме него? Это очень странно. Он же сам щеголяет в военной форме, называет себя главнокомандующим, отдает приказы, смотрит в бинокль и хмурит брови над военными картами – ведет себя как предводитель воюющей армии, то есть совершенно законная цель для противника. Раз назвался груздем – полезай в кузов. Я не понимаю, чего это он сейчас кудахчет про терроризм, что-то нам "недопустимое" и т.п.", – отметил журналист.

Иван Яковина подчеркивает, Путин сам заварил эту кашу, сам надел форму, сам ежедневно угрожает Украине, но при этом на полном серьезе возмущается: "А меня-то за что?!". Все это более, чем поразительно. И это при том, что ни единого доказательства налета именно на Валдай никто так и не увидел. Видимо, Путин испугался дронов, которые вообще на другую цель летели.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин пожаловался президенту США Дональду Трампу на атаку дронов ВСУ на свою резиденцию. А глава Белого дома, словно по сценарию, поддержал диктатора, забыв, что у США есть самая профессиональная разведка в мире. Можно ли говорить, что после всего этого те 95% мирного соглашения, которыми так гордился Трамп, нужно пересматривать снова? Будет ли вынужден Трамп позже, все же, подойти к своим планам Б, ведь Путин снова придумал, как избежать прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



