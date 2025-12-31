Путін поплатився за «СВО»: чомусь раптом згадав про тероризм

Дивує шквал заяв від Лаврова, Пєскова, Путіна та інших товаришів після так званої "атаки" дронів на резиденцію диктатора на Валдаї. Путін сам, добровільно, в здоровому глузді та тверезій пам'яті проголосив, що "прийняв рішення провести спеціальну військову операцію". Ну, ось це вона і є у всій красі. Про це розповідає журналіст, політичний оглядач, блогер Іван Яковіна.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Чи Путін серйозно думав, що вона стосується всіх, крім нього? Це дуже дивно. Він же сам хизується у військовій формі, називає себе головнокомандувачем, віддає накази, дивиться в бінокль і хмурить брови над військовими картами – поводиться як ватажок воюючої армії, тобто цілком законна мета для супротивника. Раз назвався груздею – лізь у кузов. Я не розумію, чого це він зараз кудахче про тероризм, щось нам "неприпустиме" тощо", – зазначив журналіст.

Іван Яковіна наголошує, Путін сам заварив цю кашу, сам одягнув форму, сам щодня загрожує Україні, але при цьому на повному серйозі обурюється: "А мене за що?!". Все це більше, ніж разюче. І це при тому, що жодного доказу нальоту саме на Валдай ніхто так і не побачив. Мабуть, Путін злякався дронів, які взагалі на іншу мету летіли.

