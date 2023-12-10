Путин попытался объяснить, почему начал войну в Украине: "оборзели совсем"

Президент России Владимир Путин резко высказался о войне в Украине и объяснил, почему начал полномасштабное вторжение. По словам российского диктатора, украинцы "оборзели совсем". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Владимир Путин обвинил Украину в начале войны

После награждения российских солдат медалями "Золотая звезда" Путин пообщался в неформальной обстановке вне сцены. Часть разговора записал и обнародовал российский пропагандист Павел Зарубин. В речи Путин начал оправдываться за российское вторжение, а затем обвинил в этом Украину.

"Ничего подобного мы никогда бы не сделали, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, выгонять людей оттуда, объявили россиян некоренной нацией. Совсем сошли с ума? Совсем оборзели" — оправдывает Путин вторжение армии РФ.

Российский президент с бокалом в руке продолжил свое пропагандистское выступление словами, что в Украине якобы "вылавливают людей" и потом их "уничтожают на улицах".

"Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты", — обвинил Путин Украину в пропагандистской речи, однако не предоставил доказательства.

Напомним, что Запад и большинство стран мира осуждают неспровоцированное российское вторжение в Украину и настаивают на выходе армии РФ с украинских территорий. Кроме того, после начала великой войны все больше приобретает популярность термин "рашизм", описывающий русский фашизм. Он основывается на идее "особой цивилизационной миссии" России и "старшести братского народа". В частности это касается военного, политического, религиозного влияния на страны, входящие в сферу влияния РФ.

Американский историк Тимоти Снайдер заметил, что россиян можно назвать "шизофашистами". По его словам россияне, которые являются по своей сути фашистами, называют других людей "фашистами", заявляя свою антифашистскую борьбу. Такая практика Путина доводит фашизм до нелогической крайности в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление о будущем Украины и России.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО, который рассказал, что ждать в случае победы Путина в войне в Украине.