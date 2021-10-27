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Путин поручил увеличить закачивание газа в хранилища Европы: с чем связано такое решение

Закачивать газ начнут с 8 ноября

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение "Газпрому" по увеличению поставок российского голубого топлива в хранилища европейских концернов. Оно будет производиться после того, как закачают голубое топливо в российские ПХГ. Об этом сообщает ТАСС.

Путин поручил увеличить закачивание газа в хранилища Европы: с чем связано такое решение

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам российского президента, когда завершатся аналогичные работы в РФ и газ будет закачан полностью, это вероятно завершится 7 – 8 ноября, начнется плановая деятельность по повышению уровня объемов голубого топлива в имеющихся европейских хранилищах, в частности, в австрийских и немецких ПХГ.

Глава Кремля подчеркнул, что процесс транспортировки голубого топлива из России в хранилища европейских стран предоставит новые возможности "Газпрому" полноценно и стабильно соблюдать заключенные контракты и ответственно выполнять свои обязательства по поставке партнерам ЕС этого российского энергоносителя в течение осени и следующей зимы.

Путин резюмировал, что стабильное соблюдение договоренностей будет создавать в целом благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Евросообщества.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минэнерго отреагировали на заявления Путина об украинской ГТС . Заявление главы России Владимира Путина о том, что наша газотранспортная система может не выдержать нового увеличенного транзита российского голубого топлива, это очередные спекуляции и манипуляции Кремля на горячей теме. Министерство энергетики в свою очередь сообщает о количестве аварий, произошедших в газотранспортной системе соседней страны. По словам советника министра, РФ в этом году эксплуатирует нашу газотранспортную систему далеко не в полную возможность.


 


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Источник: https://tass.ru/ekonomika/12782005
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