Путин посетит Северную Корею: детали визита

Российский диктатор Владимир Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщила пресс-служба Кремля.

Ким Чен Ын

Визит состоится по приглашению председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына, говорится в сообщении.

Известно, что 19-20 июня Путин посетит с государственным визитом Вьетнам по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

В Ханое пройдут встречи с Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Помимо этого, планируется обсудить "состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня".

По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов, сообщили в пресс-службе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что КНДР поддерживает Россию в войне. Напримен, КНДР отправила в Россию по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, которые могут содержать до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Он также сообщил, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь Путину в нападении на Украину. А в обмен на боеприпасы Россия прислала Северной Корее технологии, которые помогут ей развернуть сеть спутников-шпионов, а также обычные вооружения, такие как танки и самолеты.

Боеприпасы, присланные Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, вероятно, значительно превысили те, что были направлены США и Европейским Союзом Киеву. Это позволило кремлевским войскам обстреливать Украину, тогда как украинские военные были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок, когда предоставление помощи было заблокировано в Конгрессе США.



