Путин посетит страну, где его могут арестовать

Российский президент Владимир Путин планирует 3 сентября посетить Монголию, являющуюся участником Римского устава Международного уголовного суда (МКС). Таким образом, согласно международному праву, Монголия может задержать Путина на основании ордера, выданного МКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин был приглашен президентом Монголии Ухнагийном Хурелсухом для участия в мероприятиях, посвященных годовщине победы советских и монгольских войск над японцами на реке Халхин-Гол. В ходе визита планируется подписание нескольких двусторонних соглашений.

Монголия, подписавшая Римский устав в 2000 году и ратифицировавшая его в 2003 году, обязана выполнять решения МКС, включая ордер на арест Путина. В декабре 2023 года представитель Монголии стал судьей МКС, подчеркивающей растущую репутацию страны на международной арене.

Этот визит станет первым случаем, когда Путин посетит страну, ратифицировавшую Римский устав.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Бразилии пересмотрел свое мнение об аресте Путина в случае его визита. Судебная система Бразилии будет решать, нужно ли арестовывать российского диктатора Владимира Путина, если он приедет на саммит G20, который пройдет в этом государстве в следующем году. Здесь важно учесть деталь, что Бразилия подписала Римский устав, приведший к учреждению МКС. Луиз Инасио Лула да Силва уже не уверен в том, что Путин не будет арестован во время приезда в Бразилию

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что президент Бразилии Лула да Силва заявил – если Владимир Путин приедет на следующий саммит в Рио-де-Жанейро, его не будут арестовывать.