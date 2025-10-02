Путин во время выступления на Валдае пожаловался, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО. Также он вспомнил свой разговор с бывшим президентом США Клинтоном, сказавшим ему, что тогда это было нереально.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога. Повторю, мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной схематической картины мира. Я тоже публично с президентом. Клинтоном разговаривали. "Знаешь, интересно, я считаю, что это возможно".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российская Федерация фактически превратилась в сырьевой придаток Китая и стала зависима от импорта горючего. Такое мнение высказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, комментируя последствия ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По его словам, в сентябре так называемая "энергетическая сверхдержава" потеряла 38% нефтеперерабатывающих мощностей. Производство бензина сократилось на миллион тонн, а дефицит на внутреннем рынке достиг 20%. На фоне этого Москва уже рассматривает возможность отмены пошлин на импорт горючего из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

Он уточнил, что Китай получает российскую нефть со скидкой в 40%, а затем реализует бензин обратно в РФ с такой же наценкой. Таким образом, по его словам, Россия "проигрывает по обоим направлениям": бюджет не получает ожидаемых доходов, на АЗС образуются очереди, а в отдельных регионах вводят лимиты на отпуск горючего.

