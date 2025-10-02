Рубрики
Путін під час свого виступу на Валдаї поскаржився, що Росії двічі відмовляли у вступі до НАТО. Також він пригадав свою розмову з колишнім президентом США Клінтоном, який сказав йому, що тоді це було нереально.
Володимир Путін (фото з відкритих джерел)
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Російська Федерація фактично перетворилася на сировинний придаток Китаю та стала залежною від імпорту пального. Таку думку висловив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, коментуючи наслідки ударів ЗСУ по російських нафтопереробних заводах.За його словами, у вересні так звана "енергетична наддержава" втратила 38% нафтопереробних потужностей. Виробництво бензину скоротилось на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20%. На тлі цього Москва вже розглядає можливість скасування мит на імпорт пального з Китаю, Південної Кореї та Сингапуру.
Він уточнив, що Китай отримує російську нафту зі знижкою 40%, а потім реалізує бензин назад до РФ з такою ж націнкою. Таким чином, за його словами, Росія "програє на обох напрямках": бюджет не отримує очікуваних доходів, на АЗС утворюються черги, а в окремих регіонах вводять ліміти на відпуск пального.