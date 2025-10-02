Путін під час свого виступу на Валдаї поскаржився, що Росії двічі відмовляли у вступі до НАТО. Також він пригадав свою розмову з колишнім президентом США Клінтоном, який сказав йому, що тоді це було нереально.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"І обидва рази ми фактично отримали відмову, причому з порога. Повторю, ми були готові до спільної роботи, до нелінійних кроків у сфері безпеки та глобальної стабільності. Але наші західні колеги виявилися не готовими звільнитися від полону геополітичних та історичних стереотипів, від спрощеної схематичної картини світу. Я теж публічно говорив, коли ми з паном Клінтоном, з президентом Клінтоном розмовляли. Він каже: "Знаєш, цікаво, я вважаю, що це можливо". А потім ввечері каже: "Я зі своїми порадився, нереально". Зараз нереально, а коли реально? Все, все зникло",- поскаржився Путін.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Російська Федерація фактично перетворилася на сировинний придаток Китаю та стала залежною від імпорту пального. Таку думку висловив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, коментуючи наслідки ударів ЗСУ по російських нафтопереробних заводах.

За його словами, у вересні так звана "енергетична наддержава" втратила 38% нафтопереробних потужностей. Виробництво бензину скоротилось на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20%. На тлі цього Москва вже розглядає можливість скасування мит на імпорт пального з Китаю, Південної Кореї та Сингапуру.

Він уточнив, що Китай отримує російську нафту зі знижкою 40%, а потім реалізує бензин назад до РФ з такою ж націнкою. Таким чином, за його словами, Росія "програє на обох напрямках": бюджет не отримує очікуваних доходів, на АЗС утворюються черги, а в окремих регіонах вводять ліміти на відпуск пального.

