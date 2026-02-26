Российский диктатор Путин направляет в Женеву для переговоров своего представителя по экономическому сотрудничеству – уроженцу Киева Кирилла Дмитриева.

Дмитриев и Виткофф (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Дмитриев планирует прилететь в Женеву в четверг, чтобы продолжить переговоры с американцами по экономическому треку", — говорится в сообщении пропагандистов.

В сети Дмитриева иронически называют советником по подкупу американцев. Уже около года он пытается убедить Стива Виткоффа в необходимости отмены санкций против РФ и возобновлении экономического взаимодействия с Соединенными Штатами. Он предлагает американской стороне многомиллиардные соглашения, в том числе связанные с освоением природных ресурсов российского Севера. По информации украинской разведки, в ходе поездки в США Дмитриев предложил заключить между государствами экономическое соглашение на сумму 12 трлн долларов.

Будет ли Дмитриев участвовать в трехсторонних переговорах, запланированных на начало марта, пока неизвестно. В то же время, можно предположить, что его присутствие могло бы обеспечить хотя бы определенный конструктив в переговорах. В конце концов, он, по крайней мере, не читает исторических лекций собеседникам, как это часто делает глава российской делегации Мединский.

Также российские так называемые "либеральные" СМИ сообщают о якобы непубличном конфликте между Дмитриевым и главой МИД РФ Лавровым. Лаврова относят к лагерю так называемых "ястребов", выступающих против завершения войны с Украиной и любых уступок. Дмитриев же, по их данным, якобы допускает возможность договоренностей и завершения войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от очередного раунда переговоров в Женеве по завершению войны. В частности, он не считает, что завтра удастся решить проблемный вопрос территорий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом украинский лидер отметил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

"Завтра состоится двусторонняя встреча между украинской и американской стороной. Они подготовят экономические документы. Параллельно мы работаем над 20-пунктным планом, гарантиями безопасности и пакетом процветания", — сказал Зеленский.