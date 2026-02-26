logo_ukra

Путін послав на переговори до Женеви нового посланця: що відомо
НОВИНИ

Путін послав на переговори до Женеви нового посланця: що відомо

Того ж дня американські переговірники – Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з Рустемом Умєровим

26 лютого 2026, 03:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Російський диктатор Путін направляє до Женеви для переговорів свого представника з економічного співробітництва — уродженця Києва Кирила Дмитрієва.

Путін послав на переговори до Женеви нового посланця: що відомо

Дмітрієв і Віткофф (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

"Дмитрієв планує прилетіти до Женеви в четвер, щоб продовжити переговори з американцями щодо економічного треку", — йдеться у повідомленні пропагандистів.

У мережі Дмитрієва іронічно називають радником із підкупу американців. Уже близько року він намагається переконати Стіва Віткоффа в необхідності скасування санкцій проти РФ та відновлення економічної взаємодії зі Сполученими Штатами. Він пропонує американській стороні багатомільярдні угоди, зокрема пов’язані з освоєнням природних ресурсів російської Півночі. За інформацією української розвідки, під час поїздки до США Дмитрієв запропонував укласти між державами економічну угоду на суму 12 трлн доларів.

Чи братиме Дмитрієв участь у тристоронніх переговорах, запланованих на початок березня, наразі невідомо. Водночас можна припустити, що його присутність могла б забезпечити хоча б певний конструктив у перемовинах. Зрештою, він принаймні не читає історичних лекцій співрозмовникам, як це часто робить очільник російської делегації Мединський.

Також російські так звані "ліберальні" ЗМІ повідомляють про нібито непублічний конфлікт між Дмитрієвим і главою МЗС РФ Лавровим. Лаврова відносять до табору так званих "яструбів", які виступають проти завершення війни з Україною та будь-яких поступок. Натомість Дмитрієв, за їхніми даними, нібито допускає можливість домовленостей і завершення війни.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Володимир Зеленський розповів про очікування від чергового раунду переговорів у Женеві щодо завершення війни. Зокрема, він не вважає, що завтра вдасться вирішити проблемне питання територій. Як інформує портал "Коментарі", про це український лідер зауважив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві. 

"Завтра відбудеться двостороння зустріч між українською і американською стороною. Вони підготують економічні документи. Паралельно ми працюємо над 20-пунктним планом, гарантіями безпеки і також пакетом процвітання", — сказав Зеленський.

 



