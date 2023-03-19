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Путин после "вояжа" в Украину поехал к своим генералам: что известно (ВИДЕО)

Путин прибыл в сопровождении начальника генштаба РФ Валерия Герасимова

сегодня, 20:29
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава Кремля после своих "визитов" в оккупированный Крым, Мариуполь, где он якобы побывал в жилом комплексе "Невский", который построили кафиры, поговорил с "жителями" и даже  "сходил к ним в гости",   приехал в "командный пункт" своих генералов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пропагандистский телеканал "Россия 24".

Путин после "вояжа" в Украину поехал к своим генералам: что известно (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сюжете пропагандистов говорится, что Путин прибыл на совещание в сопровождении начальника генштаба России Валерия Герасимова.


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На кадрах видно, что их встретил заместитель командующего группировкой войск РФ в Украине Сергей Суровикин и другие военные. При встрече Путин приветствует их и садится.

Российские пропагандисты сообщают, что Путин на заседании пообещал уделить своим генералам столько времени для заслушивания отчетов о ситуации на фронте, сколько нужно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ выяснили имена людей, встречавших Путина в Мариуполе . Во время предполагаемого визита Путина в Мариуполь стало известно, что его встречали местные жители. СМИ уже выяснили их имена и некоторые подробности о них. Стало известно, что пожилого мужчину, который рассказал Путину, что потерял все, но россияне дали ему квартиру, зовут Николай Лотков. Рядом с ним сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко. В сообщении говорится, что Дмитрий и Екатерина во время бомбежек занимались мародерством.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин цинично ответил, почему не развязал полномасштабную войну ранее . Российский президент сделал новое заявление, где пытался объяснить местным пропагандистам, почему Россия не начала свое полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году. По его словам, страна просто не была готова. Кроме этого, он начал снова угрожать "современным русским оружием".



 



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