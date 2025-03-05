Путин поспешил похвастаться очередным преступлением в отношении жителей оккупированных территорий

Процесс выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Украины "почти завершен". Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин во время заседания коллегии МВД РФ, сообщают пропагандистские СМИ.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"В прошлом году мы практически завершили паспортизацию жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей", — отметил он.

Также Путин поставил задачу по прекращению "нелегальной миграции" и началу привлечения иностранцев, разделяющих "российские ценности".

Диктатор отметил работу сотрудников МВД РФ на оккупированных территориях Украины. Он утверждает, что в этих регионах улучшилось раскрытие преступлений, таких как убийства, разбойные нападения и кражи, а уровень уличной преступности снизился.

Напомним, что Центр национального сопротивления в декабре 2024 сообщал о том, что Россия намерена лишить некоторых украинцев права на проживание на временно оккупированных территориях. С 1 января 2025 года захватчики начали аннулировать статус "лиц без гражданства".

Также, согласно данным ЦНС, Россия признает недействительными паспорта ЛДНР. Кремль приказал провести полную паспортизацию украинцев.

В то же время, Министерство юстиции Украины разъяснило, что за получение российского паспорта на оккупированных территориях не предусмотрено наказание, если этот процесс был осуществлен без принуждения.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что комиссия Госдумы страны-агрессора по вопросам регламента подала на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления, устанавливающего порядок ограничения права на выезд из России для депутатов, обладающих информацией особой важности. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.