Путин поставил точку: на Западе разобрали реакцию Москвы на мирный план Трампа

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал отредактированный мирный план США, однако несмотря на изначальный примирительный тон быстро дал понять: его режим не готов к компромиссам. Об этом свидетельствуют его заявления на пресс-конференции, где он одновременно назвал предложение Вашингтона "основой для будущих соглашений" и снова выдвинул ультимативные территориальные требования, пишет Sky News.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты обратили внимание, что в начале выступления Путин делал вид, что он настроен конструктивно и готов к диалогу. В частности, диктатор назвал план Дональда Трампа "перспективной основой", затем заявил о "серьезной готовности" к переговорам. Более того, Путин даже согласился обсуждать вопросы европейской безопасности. Но эта мнимая готовность к конструктиву быстро растворилась, как только разговор коснулся важных нюансов.

Главным "ключевым моментом" переговоров Путин снова назвал признание российского суверенитета над Крымом и Донбассом — пункт, из-за которого предыдущая версия мирного плана США была абсолютно неприемлемой для Украины. Хотя этот пункт изъяли из последнего проекта, российский лидер дал четко понять: Москва хочет вернуть его обратно. Никакой "середины" он не видит.

В материале говорится, что Путин также выступил с прямой угрозой. Он заявил, что украинские войска должны выйти с территорий, которые они удерживают. Если они не уйдут – россияне якобы добьются этого вооруженным путем.

Журналисты отмечают, такой тон явно не похож на позицию стороны, стремящейся к миру — скорее на позицию страны, пытающейся диктовать условия. Российский диктатор снова начал ставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского, заявляя, что это якобы делает невозможным юридически обязывающее соглашение. В Киеве такую риторику давно считают инструментом затягивания времени и избегания реальных переговоров.

