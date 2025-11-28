Путін поставив крапку: на Заході розібрали реакцію Москви на мирний план Трампа

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував відредагований мирний план США, проте, незважаючи на початковий примирливий тон, швидко дав зрозуміти: його режим не готовий до компромісів. Про це свідчать його заяви на прес-конференції, де він одночасно назвав пропозицію Вашингтона "основою для майбутніх угод" та знову висунув ультимативні територіальні вимоги, пише Sky News.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналісти звернули увагу, що на початку виступу Путін вдавав, що він налаштований конструктивно та готовий до діалогу. Зокрема, диктатор назвав план Дональда Трампа "перспективною основою", потім заявив про "серйозну готовність" до переговорів. Понад те, Путін навіть погодився обговорювати питання європейської безпеки. Але ця уявна готовність до конструктиву швидко розчинилася, як тільки розмова торкнулася важливих нюансів.

Головним "ключовим моментом" переговорів Путін знову назвав визнання російського суверенітету над Кримом та Донбасом — пункт, через який попередня версія мирного плану США була абсолютно неприйнятною для України. Хоча цей пункт вилучили із останнього проекту, російський лідер дав чітко зрозуміти: Москва хоче повернути його назад. Жодної "середини" він не бачить.

У матеріалі йдеться, що Путін також виступив із прямою загрозою. Він заявив, що українські війська мають вийти із територій, які вони утримують. Якщо вони не підуть – росіяни нібито доб'ються цього озброєним шляхом.

Журналісти зазначають, що такий тон явно не схожий на позицію сторони, яка прагне миру — скоріше на позицію країни, яка намагається диктувати умови. Російський диктатор знову почав ставити під сумнів легітимність Володимира Зеленського, заявляючи, що це нібито унеможливлює юридично зобов'язуючу угоду. У Києві таку риторику давно вважають інструментом затягування часу та уникнення реальних переговорів.

