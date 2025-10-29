Путин поставил ультиматум Герасимову по отношению к Украине: что требует диктатор

Рубрики
Лиля Воробьева
Главнокомандующий Вооруженными силами России Валерий Герасимов может быть отстранен от должности, если не сумеет оккупировать украинский город Покровск до установленного срока, который определил российский диктатор и военный преступник Владимир Путин. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ со ссылкой на своего агента среди офицеров одной из группировок войск РФ.
Владимир Путин и Валерий Герасимов (фото из открытых источников)
По информации партизан, генерал Герасимов находится под большим давлением, поскольку Кремль недоволен его действиями и ложными отчетами с фронта. Путин дал ему крайний срок до середины ноября для захвата Покровска, что является последним шансом Герасимова сохранить свой пост.
В АТЕШ отметили, что недоверие к Герасимову выросло из-за его искаженной подачи информации о ситуации на фронте, в частности из-за фальшивых заявлений об "окружении" украинских подразделений. Даже российские пропагандисты признают, что его доклады не соответствуют действительности.
Сообщается, что провал наступления под Покровском будет фактически означать отставку Герасимова.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный эксперт Кирилл Сазонов заявил, что в ближайшие месяцы битва за Покровск и Мирноград в Донецкой области станет одной из самых ожесточенных. Об этом он сообщил на своем YouTube канале.
По словам Сазонова, российские войска перебросили в Покровский район дополнительные подразделения, что свидетельствует о важности этого направления для оккупантов.
Эксперт подчеркнул, что ситуация в Покровске остается очень сложной: противник уже просочился в город, где продолжаются уличные бои.