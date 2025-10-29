logo_ukra

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України: що вимагає диктатор
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України: що вимагає диктатор

Головнокомандувачу ЗС РФ Герасимову поставили ультиматум — захопити Покровськ до середини листопада, інакше він втратить посаду

29 жовтня 2025, 21:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Головнокомандувач Збройних сил Росії Валерій Герасимов може бути усунутий із посади, якщо не зуміє окупувати українське місто Покровськ до встановленого терміну, який визначив російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ із посиланням на свого агента серед офіцерів одного з угруповань військ РФ.

Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України: що вимагає диктатор

Володимир Путін та Валерій Герасимов (фото з відкритих джерел)

За інформацією партизанів, генерал Герасимов перебуває під значним тиском, оскільки Кремль невдоволений його діями та неправдивими звітами з фронту. Путін дав йому крайній термін до середини листопада для захоплення Покровська, що є останнім шансом Герасимова зберегти свою посаду.

"На тлі цього ультиматуму на Покровському напрямку фіксується різке посилення “м’ясозакидання”. Командування кидає в самогубні атаки великі хвилі особового складу, щоб виконати наказ за будь-яку ціну", — йдеться у повідомленні.

В АТЕШ зазначили, що недовіра до Герасимова зросла через його викривлену подачу інформації про ситуацію на фронті, зокрема через фальшиві заяви про “оточення” українських підрозділів. Навіть російські пропагандисти визнають, що його доповіді не відповідають дійсності.

Повідомляється, що провал наступу під Покровськом фактично означатиме відставку Герасимова.

"Найімовірнішим кандидатом на його заміну вважають генерал-полковника Віктора Позніхіра", — підсумували в русі АТЕШ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що у найближчі місяці битва за Покровськ і Мирноград на Донеччині стане однією з найзапекліших. Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.

За словами Сазонова, російські війська перекинули до району Покровська додаткові підрозділи, що свідчить про важливість цього напрямку для окупантів.

"Було перекинуто близько 10 тисяч резервів для армії РФ. І, на жаль, це не "чмобіки", про яких люблять жартувати... Це військові після хорошої штурмової підготовки. За віком і за фізпідготовкою — це не простий противник", — зазначив він.

Експерт наголосив, що ситуація у Покровську залишається надзвичайно складною: противник уже просочився в місто, де тривають вуличні бої.
 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/atesh_ua/8418
Теги:

Новини

Всі новини