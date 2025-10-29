Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України: що вимагає диктатор

Головнокомандувач Збройних сил Росії Валерій Герасимов може бути усунутий із посади, якщо не зуміє окупувати українське місто Покровськ до встановленого терміну, який визначив російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ із посиланням на свого агента серед офіцерів одного з угруповань військ РФ.

Володимир Путін та Валерій Герасимов (фото з відкритих джерел)

За інформацією партизанів, генерал Герасимов перебуває під значним тиском, оскільки Кремль невдоволений його діями та неправдивими звітами з фронту. Путін дав йому крайній термін до середини листопада для захоплення Покровська, що є останнім шансом Герасимова зберегти свою посаду.

"На тлі цього ультиматуму на Покровському напрямку фіксується різке посилення “м’ясозакидання”. Командування кидає в самогубні атаки великі хвилі особового складу, щоб виконати наказ за будь-яку ціну", — йдеться у повідомленні.

В АТЕШ зазначили, що недовіра до Герасимова зросла через його викривлену подачу інформації про ситуацію на фронті, зокрема через фальшиві заяви про “оточення” українських підрозділів. Навіть російські пропагандисти визнають, що його доповіді не відповідають дійсності.

Повідомляється, що провал наступу під Покровськом фактично означатиме відставку Герасимова.

"Найімовірнішим кандидатом на його заміну вважають генерал-полковника Віктора Позніхіра", — підсумували в русі АТЕШ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що у найближчі місяці битва за Покровськ і Мирноград на Донеччині стане однією з найзапекліших. Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.

За словами Сазонова, російські війська перекинули до району Покровська додаткові підрозділи, що свідчить про важливість цього напрямку для окупантів.

"Було перекинуто близько 10 тисяч резервів для армії РФ. І, на жаль, це не "чмобіки", про яких люблять жартувати... Це військові після хорошої штурмової підготовки. За віком і за фізпідготовкою — це не простий противник", — зазначив він.

Експерт наголосив, що ситуація у Покровську залишається надзвичайно складною: противник уже просочився в місто, де тривають вуличні бої.





