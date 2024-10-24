Путин поверг своей наглость в недоумение Си Цзиньпина: что произошло

Саммит БРИКС в Казани должен был стать помпезной и пафосной витриной того, что формируется мощная оппозиция Западу в виде стран, затаивших обиды и претензии, исторического контекста, на государства, благодаря которым многие из “обиженок” зарабатывают себе на хлеб и порою даже с маслом. Об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Владимир Путин

Но, по его словам, саммит БРИКС таковым не стал и даже более того, внёс определённую дисгармонию в напыщенную атмосферу, клуба без цели и перспективы.

В первую очередь, говорит эксперт, выделяется на этом фоне Китай, который занимает весомую позицию современном мироустройстве и не пытается в отличие от Ирана или Индии, ЮАР или Бразилии, продемонстрировать некую эфемерно-фундаментальную самостоятельность бывших колоний.

По словам эксперта, Си Цзиньпин прибыл в Казань как потенциальный хозяин самого клуба БРИКС, представитель страны, доминирующей среди собравшихся хулиганов, ищущих единомышленников в узком кругу, но по итогу получилось несколько иначе.

Коваленко считает, что появление главы Китая в Казани омрачило появление северокорейских военных в России и соответствующей волны в мировых СМИ по этому поводу. Ведь, по факту, КНДР стабильно ассоциируют с КНР, а, следовательно, если северокорейские военные были отправлены в российские военные части, то на, то было согласие с боку Пекина. Впрочем, добавил эксперт, ассоциативность действий КНДР с позволения КНР это устоявшийся исторический стереотип и в нынешней ситуации он вредит Пекину, который старается придерживаться миротворческой политики и которому внешнеполитическая турбулентность вовсе ни к чему.

Коваленко отмечает, что в действиях Ким Чен Ына просматривается всё больше самоуправства, которое только усиливается на фоне его сближения с Россией и возникающего чувства независимости в принятии решений.

"Заявления же Владимира Путина на саммите БРИКС, звучавшие так, словно он является безоговорочным лидером клуба, определяющим будущее этого объединения и, вовсе повергли Си Цзиньпина в недоумение и непонимание, сколько может быть наглости в этом маленьком человечишке", — отметил Коваленко.

По его словам, российская пропаганда сейчас раздувает значение саммита БРИКС в Казани до уровня события вселенского масштаба, хотя сама по себе организация даже и близко не тянула и на десятую долю от всего того, что ей приписывают в вопросах противопоставления странам Запада.

"Саммит БРИКС в Казани стал полезен тем, что он усугубил раскол и недопонимание внутри клуба, хотя бы по тому факту, что перетягивание одеяла Россией в региональных приоритетах Китая, дало понять Си Цзиньпиню, что из-под его ног выбивают пол на его собственной кухне. Как думаете, будет в такой ситуации действовать лидер Поднебесной? Уж точно не на пользу ни Владимиру Путину ни Ким Чен Ыну", — заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на саммите БРИКС Путин рассказал, как должен выглядеть "лучший мир".



