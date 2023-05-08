Путин поздравил лидеров СНГ с 9 мая: одного президента не упомянул

Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение ко Дню победы всем лидерам СНГ, однако обошел президентку Молдовы Маю Санду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз Кремля.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В Кремле отметили, что поздравительные сообщения по случаю 78-й годовщины "Великой Отечественной войны" получили лидеры Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Белоруссии. В заявлении отдельно отмечено приветствие для народов Молдовы и Грузии. Украина в пресс-релизе не упоминается.

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В сообщении Путин указывает на "сохранять завещанные традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды".

Следует напомнить, что после российского вторжения в Грузию в 2008 году страна в следующем году покинула Содружество Независимых Государств. Похожая ситуация произошла и с Украиной, которая в 2018 году покинула СНГ. Таким образом, из всех действительных членов организации только лидер Молдовы не получила поздравления от Путина на 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему в большинстве европейских стран окончание Второй мировой войны в Европе приходится на 8 мая, а в некоторых странах бывшего Советского Союза на 9 мая, несмотря на то, что акт о капитуляции Германии был подписан 7 мая.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев ожидает новых ударов беспилотниками по Кремлю на 9 мая. Ведь в начале мая два дрона атаковали резиденцию президента России Владимира Путина. В Кремле назвали это покушением на Путина, однако президент Украины отрицал такую информацию.



