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Slava Kot
Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение ко Дню победы всем лидерам СНГ, однако обошел президентку Молдовы Маю Санду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз Кремля.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
В Кремле отметили, что поздравительные сообщения по случаю 78-й годовщины "Великой Отечественной войны" получили лидеры Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Белоруссии. В заявлении отдельно отмечено приветствие для народов Молдовы и Грузии. Украина в пресс-релизе не упоминается.
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В сообщении Путин указывает на "сохранять завещанные традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды".
Следует напомнить, что после российского вторжения в Грузию в 2008 году страна в следующем году покинула Содружество Независимых Государств. Похожая ситуация произошла и с Украиной, которая в 2018 году покинула СНГ. Таким образом, из всех действительных членов организации только лидер Молдовы не получила поздравления от Путина на 9 мая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему в большинстве европейских стран окончание Второй мировой войны в Европе приходится на 8 мая, а в некоторых странах бывшего Советского Союза на 9 мая, несмотря на то, что акт о капитуляции Германии был подписан 7 мая.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев ожидает новых ударов беспилотниками по Кремлю на 9 мая. Ведь в начале мая два дрона атаковали резиденцию президента России Владимира Путина. В Кремле назвали это покушением на Путина, однако президент Украины отрицал такую информацию.
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Али Баба
сегодня, 14:23
Сжэчь напалмом и засыпать хлоркой ,весь хуйлостан с хуйлом