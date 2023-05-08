logo

BTC/USD

27925.09

ETH/USD

1865.41

LTC/USD

81.65

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин поздравил лидеров СНГ с 9 мая: одного президента не упомянул
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин поздравил лидеров СНГ с 9 мая: одного президента не упомянул

Президент России Владимир Путин не поздравил президент Молдавии с Днем Победы во время рассылки сообщений странам-членам СНГ.

сегодня, 14:35 comments1072
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение ко Дню победы всем лидерам СНГ, однако обошел президентку Молдовы Маю Санду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз Кремля.

Путин поздравил лидеров СНГ с 9 мая: одного президента не упомянул

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В Кремле отметили, что поздравительные сообщения по случаю 78-й годовщины "Великой Отечественной войны" получили лидеры Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Белоруссии. В заявлении отдельно отмечено приветствие для народов Молдовы и Грузии. Украина в пресс-релизе не упоминается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В сообщении Путин указывает на "сохранять завещанные традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды".

Следует напомнить, что после российского вторжения в Грузию в 2008 году страна в следующем году покинула Содружество Независимых Государств. Похожая ситуация произошла и с Украиной, которая в 2018 году покинула СНГ. Таким образом, из всех действительных членов организации только лидер Молдовы не получила поздравления от Путина на 9 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему в большинстве европейских стран окончание Второй мировой войны в Европе приходится на 8 мая, а в некоторых странах бывшего Советского Союза на 9 мая, несмотря на то, что акт о капитуляции Германии был подписан 7 мая.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев ожидает новых ударов беспилотниками по Кремлю на 9 мая. Ведь в начале мая два дрона атаковали резиденцию президента России Владимира Путина. В Кремле назвали это покушением на Путина, однако президент Украины отрицал такую информацию.

 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/71100
Теги:
comments

Обсуждения

Али Баба

сегодня, 14:23

Сжэчь напалмом и засыпать хлоркой ,весь хуйлостан с хуйлом


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!