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Путин поздравил с Новым годом только одного лидера ЕС: кто оказался в списке Кремля

Владимир Путин традиционно поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Новым годом. Другие лидеры ЕС не получили поздравлений от российского диктатора.

сегодня, 12:33
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин прислал новогодние поздравления только ограниченному кругу иностранных лидеров, среди которых оказался только один представитель Европейского Союза – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин поздравил с Новым годом только одного лидера ЕС: кто оказался в списке Кремля

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Пресс-служба Кремля опубликовала информацию о новогодних поздравлениях Владимира Путина с наступающим 2025 годом. Глава Кремля не приветствовал страны, считающиеся "недружественными" к России. Среди лидеров ЕС российский диктатор направил телеграмму только премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Еще один европейский лидер, однако не член ЕС, получивший поздравление от Путина, был президент Сербии Александр Вучич.

В списке адресатов от Путина оказались лидеры стран БРИКС: президент Бразилии Лула да Силва, премьер Индии Нарендра Моди, китайский лидер Си Цзиньпин и президент Южно-Африканской Республики Сирилл Рамафоса.

Поздравления от Путина также получили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер католиков Папа Римский Франциск. Также Путин традиционно приветствовал глав стран СНГ, представителей Глобального Юга и Востока, а также своих ближайших "друзей-диктаторов": президента Кубы Мигеля Диас-Канель Бермудеса, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, Путин также отметил новогодними поздравлениями бывших мировых лидеров, в частности, бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поздравления с Новым годом от Путина в прошлом году также получила только одна страна ЕС – Венгрия.

Также "Комментарии" писали, что Путин и его друзья попали в список самых больших неудачников 2024 года.



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